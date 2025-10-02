Peine lourde dans l’affaire des Vacheries

L’homme, qui a comparu mardi devant le Tribunal pénal de première instance à Porrentruy, a ...
L’homme, qui a comparu mardi devant le Tribunal pénal de première instance à Porrentruy, a été reconnu coupable de deux brigandages qualifiés commis en 2012 auprès du même couple dans les Franches-Montagnes.

Un homme fiché au grand banditisme marseillais, est arrivé au Tribunal pénal de Porrentruy en hélicoptère, par mesure de sécurité. 

Le chef de la bande va passer 5 ans en prison. L’homme, fiché au grand banditisme marseillais, a été reconnu coupable ce jeudi après-midi de brigandages qualifiés par le Tribunal pénal de première instance à Porrentruy. Après l’audience qui s’est tenue mardi, la cour présidée par le juge David Cuenat a estimé que le faisceau d’indices mis en lumière par l’enquête était concordant et incontestable, malgré l’absence de preuves irréfutables de la présence du prévenu. En mars et août 2012, le sexagénaire s’en était pris avec violence à un couple de personnes âgées aux Vacheries des Genevez pour dérober des objets de valeur et de l’argent. /ncp


