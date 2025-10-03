A Bienne, la Tissot Arena se dote d’un gazon synthétique

Le remplacement du gazon naturel par un gazon synthétique à la Tissot Arena de Bienne progresse. Après les travaux préparatoires, la conseillère municipale Lena Frank a symboliquement déroulé ce jeudi le premier rouleau de gazon artificiel. Ce revêtement, bien que synthétique, se révèle plus durable que la pelouse naturelle, explique l’élue écologiste, qui cite à ce titre une étude de l’Université de Zurich. « On peut aussi réduire les pesticides », souligne-t-elle.

Lancés en mai dernier, les travaux devraient s’achever le 26 octobre, pour autant que la météo le permette, précise Roger Racordon. Le responsable du département biennois des infrastructures explique que les opérations ont dû s’étaler sur quatre mois en raison de la difficulté logistique à évacuer l’ancienne pelouse et à installer la nouvelle. L’utilisation de machines lourdes était en effet impossible, le terrain se trouvant au quatrième étage du bâtiment, la dalle n’aurait pas supporté un tel poids. De plus, à la mi-juin, de fortes pluies ont provoqué un dégât d’eau, entraînant un retard d’une semaine.

L’achèvement de ces travaux marque aussi le début d’une nouvelle ère pour les autorités biennoises. La présence d’un terrain synthétique permettra une utilisation plus intensive de l’enceinte, libérant ainsi d’autres surfaces de jeu. D’autres usages sont également possibles. Des concerts, par exemple ? Une perspective que Lena Frank juge envisageable, tout en précisant que la décision appartient à la CTS, société chargée de la gestion du site. /amo