Face aux enjeux climatiques, un Conseil scientifique intercantonal

Un Conseil scientifique romand pour le climat voit le jour. Jura, Vaud, Valais, Genève, Fribourg et Neuchâtel ont signé une convention afin de faire face aux enjeux climatiques. Il s'agit d'accompagner les cantons "dans leurs stratégies de développement et de mise en oeuvre des politiques climatiques", peut-on lire dans la convention signée le 22 août et rendue publique vendredi. Les analyses proposées seront basées sur des données scientifiques robustes et récentes, précise encore le document.

Le Conseil scientifique fonctionnera donc comme un organe consultatif. Ce dernier sera composé de spécialistes provenant de milieux académiques et scientifiques.

Il s'agit d'assurer "l'interdisciplinarité requise par le caractère multidimensionnel des questions climatiques". Les membres seront ainsi actifs dans seize domaines d'expertises, à l'image de ceux de la forêt, des sols ou encore de l'innovation.





Au moins une réunion par an

Le début des travaux est prévu pour début 2026, moment auquel la composition du Conseil - formé de 10 à 16 membres - sera rendu publique. Selon la Convention, le Conseil et les cantons devront se réunir au moins une fois par an.

En janvier 2024, le Conseil pour le climat instauré à Genève pour évaluer le Plan climat cantonal avait préconisé la constitution une telle structure intercantonale. Celle-ci avait alors été comparée à une sorte de GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) miniature. /ATS-pch