Pose du revêtement final aux Prés-Roses

L’aménagement du nouveau giratoire des Prés-Roses à Delémont est à bout touchant. La pose du revêtement bitumineux impliquera une fermeture complète du tronçon dès ce vendredi à 19h jusqu’à dimanche à 17h. Durant ce laps de temps, il ne sera donc pas possible d’emprunter le tronçon entre le giratoire du Sporting et celui de la jonction A16 Delémont Ouest. Des déviations seront mises en place. L’accès au secteur police restera possible. /lad