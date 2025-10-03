Pose du revêtement final aux Prés-Roses

La route sera entièrement fermée cette fin de semaine à Delémont entre le giratoire du Sporting ...
La route sera entièrement fermée cette fin de semaine à Delémont entre le giratoire du Sporting et la jonction A16 Delémont Ouest, en raison des travaux sur le nouveau giratoire des Prés-Roses.

Le tronçon entre le giratoire du Sporting et la jonction A16 Delémont ouest sera fermé à la circulation depuis ce vendredi 19h jusqu'à ce dimanche 17h. (Photo : illustration / libre de droits) Le tronçon entre le giratoire du Sporting et la jonction A16 Delémont ouest sera fermé à la circulation depuis ce vendredi 19h jusqu'à ce dimanche 17h. (Photo : illustration / libre de droits)

L’aménagement du nouveau giratoire des Prés-Roses à Delémont est à bout touchant. La pose du revêtement bitumineux impliquera une fermeture complète du tronçon dès ce vendredi à 19h jusqu’à dimanche à 17h. Durant ce laps de temps, il ne sera donc pas possible d’emprunter le tronçon entre le giratoire du Sporting et celui de la jonction A16 Delémont Ouest. Des déviations seront mises en place. L’accès au secteur police restera possible. /lad


 

