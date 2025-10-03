Un adolescent héliporté après un accident de la route à Tavannes

Un grave accident s’est produit jeudi 2 octobre peu avant 16h20 à Tavannes, dans le secteur de Belfond. Selon la Police cantonale bernoise, un adolescent circulait avec un véhicule agricole lorsqu’il a, pour des raisons encore indéterminées, heurté un piéton du même âge se trouvant au bord de la route.

Le jeune piéton, un Jurassien a été grièvement blessé et transporté par la Rega vers un hôpital. Le conducteur du véhicule ainsi que son passager n’ont pas été touchés.

L’accident a nécessité un important déploiement des secours : deux équipes d’ambulanciers, un hélicoptère de la Rega, le Care Team du canton de Berne ainsi que plusieurs patrouilles de police. La route concernée a été totalement fermée durant environ deux heures pour permettre l’intervention.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de l’accident, indique la Police cantonale bernoise. /comm-mlm