Vers une mise à jour du cadre légal de la Chambre cantonale de conciliation

Le Gouvernement veut réviser la loi concernant la Chambre cantonale de conciliation. Il a soumis au Parlement un projet visant à mettre à jour le cadre légal de l’organe. Le projet de révision transmis au Parlement cherche à simplifier et assouplir le fonctionnement et la procédure que doit appliquer la Chambre cantonale. Selon le communiqué des autorités jurassiennes transmis vendredi, les cantons doivent, selon le droit fédéral, instituer « un organe de conciliation chargé de régler à l’amiable les conflits collectifs de travail intervenant dans des branches économiques ou au sein d’entreprises privées n’appartenant pas à des conventions collectives de travail ».

La Chambre cantonale de conciliation n’a pas été appelée à intervenir ces dernières années. Elle pourrait être saisie « en cas de conflit du travail ou si les parties à un litige lui demandent de procéder à un arbitrage ». /comm-fwo