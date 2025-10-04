Génisses et éleveurs se retrouvent à la Désalpe du Boéchet

L’heure des retrouvailles a sonné pour les éleveurs bovins et leur bétail. La Désalpe du Boéchet se tient ce samedi aux Franches-Montagnes. Les génisses quittent leurs pâturages estivaux de La Combe à la Biche à 12h45 pour redescendre au hameau taignon et passer l’hiver dans leurs fermes respectives. Plus de 80 bêtes, décorées de cloches et de bouquets de fleurs, réalisent le parcours de 10 km de cette 35e édition sous les yeux de nombreux curieux amassés le long du chemin ou à l’arrière du cortège.

Christophe Cerf est éleveur aux Bois et il est impatient de revoir ses sept génisses. Il les a quittées il y a cinq mois et depuis, les contacts se sont faits relativement rares. « Entre quatre et cinq fois par année. Je vérifie qu’elles soient en forme, si elles ont pris un peu de poids et si elles ont vraiment la santé. On discute aussi avec le berger », explique le Taignon qui garde toute l’année sur son exploitation un troupeau d’une septantaine de bovins ainsi qu’une quinzaine de chevaux franches-montagnes. /nmy