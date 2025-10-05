Le marché d’automne de Champoz a tenu malgré la pluie et le vent

Samedi le marché d’automne de Champoz a célébré sa 15 édition avec une météo capricieuse et ...
Samedi le marché d’automne de Champoz a célébré sa 15 édition avec une météo capricieuse et un peu moins de monde qu’à son habitude.

Si la matinée s’est déroulée sans encombre, l’après-midi a été plus difficile pour l’édition 2025 du marché d’automne de Champoz. En cause : une météo capricieuse qui a fait subir vents violents et pluie. Malgré tout, en soirée, près de 600 visiteurs ont afflué une fois la tempête passée. En tout, 3'500 visiteurs étaient présents sur la journée, ça représente bien moins que les deux dernières éditions qui ont profité d’une météo clémente. Une nouveauté pour cette édition 2025 : un concours de chant qui a donné lieu à deux représentations de deux petits groupes régionaux. Malgré un bilan mitigé, le président de la manifestation, Joan Stoller garde le sourire et voit d’un bon œil l’avenir du marché. 

Joan Stoller : «Je suis convaincu que le marché de Champoz a encore de beaux jours devant lui.»

De nombreux exposants étaient au rendez-vous cette année, avec 142 stands en tout./rik


 

