Le marché d’automne de Champoz a tenu malgré la pluie et le vent

Si la matinée s’est déroulée sans encombre, l’après-midi a été plus difficile pour l’édition 2025 du marché d’automne de Champoz. En cause : une météo capricieuse qui a fait subir vents violents et pluie. Malgré tout, en soirée, près de 600 visiteurs ont afflué une fois la tempête passée. En tout, 3'500 visiteurs étaient présents sur la journée, ça représente bien moins que les deux dernières éditions qui ont profité d’une météo clémente. Une nouveauté pour cette édition 2025 : un concours de chant qui a donné lieu à deux représentations de deux petits groupes régionaux. Malgré un bilan mitigé, le président de la manifestation, Joan Stoller garde le sourire et voit d’un bon œil l’avenir du marché.

