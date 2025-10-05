Toute belle, toute neuve, la Place des Tilleuls à Grandfontaine

D’une place en groise où se parquaient les voitures, Grandfontaine a fait un lieu de rencontre pour les citoyens. « On voulait faire un lieu convivial, où les gens pourraient se retrouver », explique Sylvain Quiquerez, maire de la commune. La Place des Tilleuls est née. Le projet, initié en 2014 par la volonté de l’exécutif d’alors de rénover les fontaines de Grandfontaine, a été porté par le groupe ResSources, créé pour la circonstance. Point intéressant, la place est aussi le fruit d’un processus participatif qui aura impliqué une vingtaine d’habitants.

Il est encore trop tôt pour chiffrer le coût final des aménagements (qui auront duré quelques mois et parmi lesquels figure le déplacement du bassin), mais il devrait tourner autour des 40'000 francs, estime prudemment Sylvain Quiquerez.