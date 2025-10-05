Toute belle, toute neuve, la Place des Tilleuls à Grandfontaine

Grandfontaine inaugure ce samedi la place fraîchement aménagée, fruit d’un travail de longue ...
La Place des Tilleuls, où s'affairaient encore quelques mains pour lui faire une dernière beauté avant son inauguration. La Place des Tilleuls, où s'affairaient encore quelques mains pour lui faire une dernière beauté avant son inauguration.

D’une place en groise où se parquaient les voitures, Grandfontaine a fait un lieu de rencontre pour les citoyens. « On voulait faire un lieu convivial, où les gens pourraient se retrouver », explique Sylvain Quiquerez, maire de la commune. La Place des Tilleuls est née. Le projet, initié en 2014 par la volonté de l’exécutif d’alors de rénover les fontaines de Grandfontaine, a été porté par le groupe ResSources, créé pour la circonstance. Point intéressant, la place est aussi le fruit d’un processus participatif qui aura impliqué une vingtaine d’habitants.

Il est encore trop tôt pour chiffrer le coût final des aménagements (qui auront duré quelques mois et parmi lesquels figure le déplacement du bassin), mais il devrait tourner autour des 40'000 francs, estime prudemment Sylvain Quiquerez.

Sylvain Quiquerez : « Tout a changé. »

Ecouter le son

Aussitôt sortie de terre, aussitôt inaugurée : la Place des Tilleuls accueille pour la première fois les habitants de Grandfontaine. Apéritif, dîner, bénédiction de la place par l’abbé Jean-Pierre Babey, visite du clocher de l’église, chants interprétés par la Sainte-Cécile et diverses animations pour les enfants sont ainsi au programme. De quoi permettre aux citoyens de s’approprier leur nouveau lieu de rencontre… /comm-tbe


 

