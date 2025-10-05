Une Désalpe du Boéchet pluvieuse, mais heureuse

Le retour, samedi, des quelque 80 génisses dans le hameau taignon depuis la Combe à la Biche ...
Le retour, samedi, des quelque 80 génisses dans le hameau taignon depuis la Combe à la Biche a attiré entre 1'500 et 2'000 personnes selon les organisateurs, satisfaits de cette 35e édition de la manifestation.

La météo peu clémente n'a pas freiné les ardeurs des spectateurs venus voir passer le cortège de la Désalpe du Boéchet. (Photo : Johnny Scheidegger)

La météo n’aura pas entamé le moral des curieux. Les organisateurs de la 35e Désalpe du Boéchet ont estimé que la manifestation avait attiré entre 1'500 et 2'000 personnes. Curieuses de voir les plus de 80 génisses décorées de cloches et de bouquets de fleurs quitter la Combe à la Biche pour rejoindre le hameau taignon, elles ont dû braver la pluie, le vent, et même un peu de grésil en fin de cortège. Johnny Scheidegger, président de la Désalpe du Boéchet, s’en est dit très satisfait. Satisfaction exaspérée encore par le fait qu’aucun problème majeur n’a été signalé. /tbe


 

