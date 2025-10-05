Une « très belle édition » pour le Comptoir franc-montagnard

À noter que les organisateurs avaient choisi de ne pas renouveler le test des 200 billets gratuits distribués à chaque exposant. Retour donc au paiement de la modique somme de 5 francs pour chaque visiteur. Décision prise parce que la

manœuvre n'avait pas fait augmenter drastiquement le nombre d'entrées, mais aussi pour que la manifestation rentre dans ses frais, notamment en raison de l’augmentation du prix de location de la Halle-Cantine, relève Romain Paratte. Ce dernier explique que le bilan financier sera ainsi positif, bien qu’il soit trop tôt pour articuler un chiffre définitif. Signalons encore que, comme à l’accoutumée, l’édition 2026 du Comptoir franc-montagnard se tiendra la semaine du premier dimanche d’octobre. /tbe