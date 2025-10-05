Une « très belle édition » pour le Comptoir franc-montagnard

Le président du comité d’organisation du Comptoir franc-montagnard, Romain Paratte, avait le sourire au moment de tirer le bilan de la manifestation. La 47e édition a attiré entre 5'500 et 6'000 visiteurs.
C’est l’heure du rideau pour le 47e Comptoir franc-montagnard. La manifestation, qui s’est tenue de mercredi à dimanche, a attiré entre 5'500 et 6'000 visiteurs, un chiffre dans la lignée des dernières années. « C’est une des belles années », relate un Romain Paratte enjoué à l’heure de faire le bilan de la cuvée 2025. Exposants, comme visiteurs, semblent partager l’impression du président du comité d’organisation.
Romain Paratte : « Les exposants sont satisfaits des affaires réalisées et des prises de contact. »
À noter que les organisateurs avaient choisi de ne pas renouveler le test des 200 billets gratuits distribués à chaque exposant. Retour donc au paiement de la modique somme de 5 francs pour chaque visiteur. Décision prise parce que la
manœuvre n'avait pas fait augmenter drastiquement le nombre d'entrées, mais aussi pour que la manifestation rentre dans ses frais, notamment en raison de l’augmentation du prix de location de la Halle-Cantine, relève Romain Paratte. Ce dernier explique que le bilan financier sera ainsi positif, bien qu’il soit trop tôt pour articuler un chiffre définitif. Signalons encore que, comme à l’accoutumée, l’édition 2026 du Comptoir franc-montagnard se tiendra la semaine du premier dimanche d’octobre. /tbe