Bastien Grimm entre au Conseil communal de St-Brais

À l’issue du délai fixé à ce lundi 6 octobre, Bastien Grimm a été élu conseiller communal ...
À l’issue du délai fixé à ce lundi 6 octobre, Bastien Grimm a été élu conseiller communal tacitement.

Bastien Grimm succédera à Alain Léchenne à l’exécutif de la commune. (Photo d'archives.) Bastien Grimm succédera à Alain Léchenne à l’exécutif de la commune. (Photo d'archives.)

St-Brais tient son nouveau conseiller communal. Au terme du délai de candidature fixé à ce lundi midi, Bastien Grimm a été élu tacitement. Il succédera à Alain Léchenne à l’exécutif de la commune taignonne. /mlm


 

