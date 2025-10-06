Jean-Marc Baume s’en est allé

Le Franc-Montagnard est décédé en fin de semaine à l’âge de 70 ans. Il était connu pour son ...
Jean-Marc Baume s’en est allé

Le Franc-Montagnard est décédé en fin de semaine à l’âge de 70 ans. Il était connu pour son engagement en faveur de l’Ukraine, mais également pour son poste de responsable de la cuisine des artistes au Chant du Gros.

Jean-Marc Baume était actif dans les cuisines du Chant du Gros depuis une vingtaine d'années. (Photo : archives). Jean-Marc Baume était actif dans les cuisines du Chant du Gros depuis une vingtaine d'années. (Photo : archives).

Il était une figure bien connue dans les Franches-Montagnes. Jean-Marc Baume alias « Hop Hop Hop » est décédé à l’âge de 70 ans. Le festival du Chant du Gros l’a annoncé dimanche soir sur sa page Facebook. Il évoque la perte d’un « pilier ». Jean-Marc Baume était depuis une dizaine d’années à la tête de la cuisine du restaurant des artistes. Le Taignon était également connu pour son engagement en faveur de l’Ukraine. Il a effectué de nombreux séjours dans le pays en guerre pour amener de l’aide humanitaire avec l’association JJGO. Selon « Le Quotidien jurassien », c’est d’ailleurs sur le chemin du retour de son trentième voyage en Ukraine qu’il a perdu la vie. Dans sa jeunesse, Jean-Marc Baume avait également ardemment milité pour la cause jurassienne, passant même quelques nuits en prison. /alr


