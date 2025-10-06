Jean-Marc Baume s’en est allé

Il était une figure bien connue dans les Franches-Montagnes. Jean-Marc Baume alias « Hop Hop Hop » est décédé à l’âge de 70 ans. Le festival du Chant du Gros l’a annoncé dimanche soir sur sa page Facebook. Il évoque la perte d’un « pilier ». Jean-Marc Baume était depuis une dizaine d’années à la tête de la cuisine du restaurant des artistes. Le Taignon était également connu pour son engagement en faveur de l’Ukraine. Il a effectué de nombreux séjours dans le pays en guerre pour amener de l’aide humanitaire avec l’association JJGO. Selon « Le Quotidien jurassien », c’est d’ailleurs sur le chemin du retour de son trentième voyage en Ukraine qu’il a perdu la vie. Dans sa jeunesse, Jean-Marc Baume avait également ardemment milité pour la cause jurassienne, passant même quelques nuits en prison. /alr

