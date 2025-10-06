Le Gouvernement ne souhaite pas d’audit généralisé au sein de l’administration cantonale

Un audit généralisé à l’ensemble de l’administration cantonale jurassienne ne serait pas justifié. C’est ce qu’a répondu le Gouvernement jurassien à une question écrite de Raoul Jaeggi (PVL). Le député suppléant vert’libéral avait demandé à l’exécutif cantonal s’il était prêt à proposer à la Commission de gestion et des finances d’étendre le mandat de l’audit sur le département de Martial Courtet à toute l’administration cantonale. Il avait déposé sa question écrite en juin dernier, soit avant les résultats de l’audit et le Gouvernement jurassien vient de livrer sa réponse. L’exécutif cantonal affirme ne pas avoir eu connaissance de problèmes de management similaires dans les autres départements. Il précise que les problèmes systémiques identifiés par l’auditeur concernent, certes, tous les dicastères mais que « leur possible impact n’a de loin pas été aussi fort » qu’au sein du département de Martial Courtet. Le Gouvernement relève que la fin prochaine de la législature entraînera plusieurs changements à la tête des départements. Un audit général ne se justifierait donc pas, selon lui. L’exécutif cantonal rappelle aussi qu’il prévoit de « clairement renforcer le dispositif général de protection des collaborateurs de l’État ». Il entend privilégier la mise en place d’une « enquête d’engagement et de satisfaction au sein de l’administration ». Des analyses spécifiques pourraient toutefois être conduites, au besoin, en fonction des résultats.

À noter qu’une autre intervention de Raoul Jaeggi sur ce sujet est toujours pendante au Parlement. Le député vert’libéral a déposé le mois dernier une motion dans laquelle il demande un audit externe de l’ensemble des services de l’État. /comm-fco