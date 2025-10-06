Le Jura champion du recours aux RHT

Au ralentissement économique observé depuis deux ans se sont ajoutés les droits de douane américains à 39%, pénalisant très fortement les exportations suisses outre-Atlantique.





Horlogerie, machines, métaux et électronique sont les secteurs les plus touchés

Et le Jura est le canton qui trinque le plus. « Selon les chiffres du SECO, 80% des RHT se concentrent sur quatre secteurs : l’horlogerie, l’industrie des machines, l’industrie des métaux et l’électronique. Or ces quatre secteurs sont particulièrement actifs dans l’Arc jurassien. On a deux fois plus de demandes de RHT dans le Jura qu’à Neuchâtel qui est le deuxième canton le plus touché. Les cantons qui ont une économie davantage tournée vers les services sont moins touchés que les cantons industriels », dépeint Pierre-Alain Berret.





« Une de nos revendications est d’élargir les RHT à d’autres secteurs »

Mais la crise s’élargit aussi à d’autres secteurs que l’industrie. Dans la région, les Matériaux Sabag ont par exemple demandé à bénéficier des RHT pour le secteur « préfabrication d'éléments en béton » en usine qui n'est pas considéré comme relevant du domaine de la construction en principe non éligible à ces mesures de soutien au chômage partiel. Une information confirmée par son directeur Guillaume Jecker, précisant que la mesure concerne 45 collaborateurs.