Le Jura prêt à accueillir des enfants blessés de Gaza

Le Canton du Jura se mobilise pour venir en aide à des enfants blessés dans la bande de Gaza. Dans un communiqué transmis lundi, le Gouvernement annonce avoir répondu favorablement à la Confédération, qui coordonne une opération humanitaire nationale visant à accueillir des jeunes patients palestiniens et leurs familles.

En collaboration avec l’Hôpital du Jura, le canton mettra à disposition des soins médicaux adaptés ainsi qu’un lieu d’accueil pour ces enfants. Si nécessaire, le dispositif pourra s’appuyer sur le soutien de l’Hôpital pédiatrique universitaire de Bâle (UKBB).

La date d’arrivée des premiers enfants reste encore indéterminée, la situation sur le terrain ne permettant pas pour l’heure de fixer le calendrier de l’évacuation.

Pour le Gouvernement jurassien, cette démarche incarne les valeurs de solidarité et d’humanisme qui fondent l’identité cantonale. Elle s’inscrit aussi dans la continuité de la résolution votée par le Parlement jurassien en faveur de Gaza.

Le Gouvernement remercie l’ensemble des institutions impliquées, notamment l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM), et indique suivre de près l’évolution du dossier en lien avec les autorités fédérales. /comm-mlm