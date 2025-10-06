Nicole Hanser élue conseillère communale à Soyhières

Nicole Hanser rejoint l’exécutif de Soyhières, au terme du délai de candidature fixé au 6 ...
Nicole Hanser élue conseillère communale à Soyhières

Nicole Hanser rejoint l’exécutif de Soyhières, au terme du délai de candidature fixé au 6 octobre. Elle avait déjà exercé au sein de l’administration communale pendant 14 ans.

Nicole Hanser rejoindra l’exécutif de Soyhières dès le lundi 20 octobre. (Photo : Commune de Soyhières.) Nicole Hanser rejoindra l’exécutif de Soyhières dès le lundi 20 octobre. (Photo : Commune de Soyhières.)

L’exécutif de Soyhières est complété. Au terme du délai fixé au lundi 6 octobre à midi, Nicole Hanser a été élue nouvelle conseillère communale, indiquent les autorités dans leur communiqué. Étant la seule candidate, elle été élue tacitement.

Nicole Hanser connaît bien les rouages de l’administration communale : elle a siégé de mars 2007 à août 2021, dont 12 années en tant que vice-maire. Forte de cette expérience, elle souhaite s’engager à nouveau pour son village et rejoindra l’exécutif dès le lundi 20 octobre prochain. Le maire, Christian Zuber, lui adresse ses vœux de succès pour sa nouvelle fonction et se réjouit de l’accueil d’une élue expérimentée au sein de l’équipe communale. /comm-mlm


 

