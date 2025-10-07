Des artistes recherchés pour amener du théâtre dans les EMS

Des artistes en tout genre sont activement recherchés. Une nouvelle association a récemment été créée à Mervelier dans l’objectif de monter un spectacle destiné aux EMS de la région. Intitulé P’Art’Âges, elle lance un appel pour trouver des bénévoles afin de concrétiser le projet. « Nous recherchons des personnes de tous horizons, que ce soit des chanteurs, des danseurs, des comédiens ou des bricoleurs. Il y a une place pour chacun », explique la présidente de l’association, Laurie Leuenberger.

La pièce en question nommée « Le dialogue des générations » a été écrite par une membre de l’association et explore les dynamiques entre quatre tranches d’âge. Le public visé est donc les résidents des établissements médico-sociaux, mais également leur famille et leurs accompagnants. « Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aller voir une pièce, mais qui ne peuvent plus se déplacer », souligne Laurie Leuenberger.