Des artistes recherchés pour amener du théâtre dans les EMS

L’association P’Art’Âges nouvellement créée à Mervelier lance un appel aux bénévoles pour monter ...
L’association P’Art’Âges nouvellement créée à Mervelier lance un appel aux bénévoles pour monter une pièce qui explore les dynamiques entre plusieurs générations.

Laurie Leuenberger, la présidente de la nouvelle association, lance un appel aux bénévoles. 

Des artistes en tout genre sont activement recherchés. Une nouvelle association a récemment été créée à Mervelier dans l’objectif de monter un spectacle destiné aux EMS de la région. Intitulé P’Art’Âges, elle lance un appel pour trouver des bénévoles afin de concrétiser le projet. « Nous recherchons des personnes de tous horizons, que ce soit des chanteurs, des danseurs, des comédiens ou des bricoleurs. Il y a une place pour chacun », explique la présidente de l’association, Laurie Leuenberger.

La pièce en question nommée « Le dialogue des générations » a été écrite par une membre de l’association et explore les dynamiques entre quatre tranches d’âge. Le public visé est donc les résidents des établissements médico-sociaux, mais également leur famille et leurs accompagnants. « Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aller voir une pièce, mais qui ne peuvent plus se déplacer », souligne Laurie Leuenberger.

Laurie Leuenberger : « On veut offrir ce spectacle aux résidents des EMS. »

Ecouter le son

Les répétitions sont prévues tous les lundis soirs entre janvier et mai à Mervelier. Les personnes intéressées peuvent participer à une séance d’information qui aura lieu le 10 novembre à la halle de gymnastique du village du Val Terbi. Une inscription est conseillée par mail ou au 078 898 04 91. /alr


 

