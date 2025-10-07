Deux ans de guerre à Gaza : le récit d'une organisation sur place

« On se demande parfois comment nos équipes sur place arrivent encore à faire leur travail. » C’est ce que confie la directrice de Médecins du Monde Suisse, Morgane Rousseau, à l’occasion des commémorations du 7-octobre. Il y a deux ans, le Hamas attaquait Israël tuant plus de 1’200 personnes, en majorité des civils. L’État hébreu ripostait le lendemain et, deux ans plus tard, la guerre à Gaza est toujours en cours. Aujourd’hui, les Nations Unies estiment à plus de 67'000 le nombre de Palestiniens tués dans ce conflit, qualifié de génocide par une commission d’enquête indépendante de l’ONU.

Sur place, l’organisation Médecins du Monde Suisse, basée à Neuchâtel, propose des accompagnements de santé psychosociale et distribue des kits d’hygiène et de nourriture dans les camps de déplacés. Actives dans la région avant le début de la guerre, les équipes sur place ont dû apprendre à s’adapter en permanence. Dans la bande de Gaza, une douzaine de gazaouis travaillent pour l’ONG. Ces derniers sont victimes de traumatismes, de sous-alimentation et de problèmes de santé en tous genres. « Certains collègues me disaient que chaque petit choix est un mauvais choix », raconte Morgane Rousseau. « Par exemple, ils doivent choisir entre aller chercher de l’eau potable et se confronter aux risques de bombardements ou alors boire de l’eau insalubre. »