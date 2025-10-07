Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Une première pour de jeunes musiciens. Les cadets de l’Union instrumentale Delémont et la Fanfare de Courtételle sont réunis depuis samedi et jusqu’à mercredi dans le cadre du projet « Union d’Avenir ». Le chalet du Rettemberg sur les hauteurs de Vicques accueille une quarantaine de musiciennes et musiciens âgés de 6 à 20 ans. À la baguette, on retrouve aussi une jeune directrice et un jeune directeur : Taïs Closson, 17 ans, et Lorin Koller, 16 ans. Pour le responsable du camp Marinel Mittempergher, l’objectif est de partager le poids des responsabilités : « Les deux sociétés étaient à la recherche d’un directeur ou d’une directrice. À 16 ou 17 ans, on n’a pas envie d’avoir la responsabilité entière de 40 musiciens. » Il relève aussi que diriger des ensembles de jeunes est un passage quasi-obligatoire pour tous les directeurs.