Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Le chalet du Rettemberg vit au rythme de la musique à l’occasion d’un camp qui est aussi une ...
Les jeunes musiciens de Courtételle et Delémont réunis

Le chalet du Rettemberg vit au rythme de la musique à l’occasion d’un camp qui est aussi une première.

Taïs Closson à la baguette lors du camp musical au Rettemberg. Taïs Closson à la baguette lors du camp musical au Rettemberg.

Une première pour de jeunes musiciens. Les cadets de l’Union instrumentale Delémont et la Fanfare de Courtételle sont réunis depuis samedi et jusqu’à mercredi dans le cadre du projet « Union d’Avenir ». Le chalet du Rettemberg sur les hauteurs de Vicques accueille une quarantaine de musiciennes et musiciens âgés de 6 à 20 ans. À la baguette, on retrouve aussi une jeune directrice et un jeune directeur : Taïs Closson, 17 ans, et Lorin Koller, 16 ans. Pour le responsable du camp Marinel Mittempergher, l’objectif est de partager le poids des responsabilités : « Les deux sociétés étaient à la recherche d’un directeur ou d’une directrice. À 16 ou 17 ans, on n’a pas envie d’avoir la responsabilité entière de 40 musiciens. » Il relève aussi que diriger des ensembles de jeunes est un passage quasi-obligatoire pour tous les directeurs.

Marinel Mittempergher : « Les progrès des enfants sont phénoménaux. »

Ecouter le son

Se retrouver devant tous les musiciens baguette en main n’est pas forcément évident, comme le relève Taïs Closson : « Je suis quelqu’un de timide et les premières fois c’était très intimidant, mais ça m’aide à me sortir de ma zone de confort. » Lorin Koller est heureux de pouvoir mettre en pratique les deux années d’apprentissage : « Faire jouer tout le monde ensemble, c‘est le plus dur à travailler en cours. C’est ce qu’on apprend en pratiquant. »

Lorin Koller : « C’est un rêve qui se réalise. »

Ecouter le son

Le public pourra découvrir le fruit du travail de ces cinq jours de camp lors du concert de clôture ce mercredi à 18h à l’école secondaire de Vicques. Quant aux deux codirecteurs, ils préparent deux concerts le 22 novembre à la Salle de spectacles de Courtételle et le 5 décembre à la Halle des expositions à Delémont. /rce


