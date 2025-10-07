Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

Les pompiers jurassiens se montrent solidaires avec leurs collègues du village valaisan sinistré de Blatten. Une récolte de dons menés auprès des Services d’incendie et de secours (SIS) et des Centres de renfort a permis de collecter 4'000 francs, selon un communiqué transmis mardi par la Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura. L’enveloppe a été remise aux pompiers du Lötschental qui ont dû faire face à des pertes matérielles considérables le 28 mai dernier lors de l’effondrement du glacier du Birch. /comm-alr