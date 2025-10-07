Les pompiers jurassiens soutiennent leurs collègues de Blatten

La Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura a récolté et remis 4'000 ...
La Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura a récolté et remis 4'000 francs aux hommes du feu du Lötschental qui ont subi des pertes matérielles importantes en mai dernier.

Une petite cérémonie a été organisée récemment pour remettre le chèque de 4'000 francs. (Photo : Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura). Une petite cérémonie a été organisée récemment pour remettre le chèque de 4'000 francs. (Photo : Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura).

Les pompiers jurassiens se montrent solidaires avec leurs collègues du village valaisan sinistré de Blatten. Une récolte de dons menés auprès des Services d’incendie et de secours (SIS) et des Centres de renfort a permis de collecter 4'000 francs, selon un communiqué transmis mardi par la Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura. L’enveloppe a été remise aux pompiers du Lötschental qui ont dû faire face à des pertes matérielles considérables le 28 mai dernier lors de l’effondrement du glacier du Birch. /comm-alr


 

