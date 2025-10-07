Swissmetal termine sa réorganisation à Reconvilier

Le métallurgiste Swissmetal a finalisé la réorganisation de ses activités sur son site de Reconvilier, dans le Jura bernois. Il entend se repositionner comme un fournisseur prioritaire auprès des décolleteurs sur le marché suisse, a-t-il indiqué lundi soir dans un communiqué.

Certaines activités du métallurgiste Swissmetal ont été transférées à Reconvilier, d’autres ont tout bonnement été supprimées. (Photo d’archives.) Certaines activités du métallurgiste Swissmetal ont été transférées à Reconvilier, d’autres ont tout bonnement été supprimées. (Photo d’archives.)

Les activités à Reconvilier ont été réorganisées après la fermeture de l'usine soleuroise de Dornach. La fonderie et les presses de ce site ont cessé leurs activités à fin août dernier. Seules les opérations de finition y subsistent et seront terminées d'ici fin octobre.

Trois motivations ont guidé cette centralisation à Reconvilier. Les responsables de Swissmetal voulaient, tout d’abord, mettre en place un nouveau modèle industriel en lien avec leurs marchés principaux actuels. Ils devaient également réduire leurs coûts de fonctionnement. Et enfin le bail du site de Dornach dans le canton de Soleure doit prendre fin à l’horizon 2026. Ce dernier avait été repris en 2019 par la firme lors du rachat des actifs de Baoshida Swissmetal.

La direction explique que si certaines activités ont été transférées à Reconvilier, d’autres ont tout bonnement été supprimées. Elle s’est également séparée des équipements « non nécessaires à la poursuite de l’exploitation ». Ces mesures permettent de « baisser les coûts et de retrouver une profitabilité pérenne », explique-t-elle. Swissmetal compte se repositionner comme un leader sur le marché du décolletage en Suisse. Ce secteur est « le plus important » pour la firme, indique-t-elle dans son communiqué.

Lors de l'annonce de la fermeture du site de Dornach, en février dernier, Swissmetal avait indiqué vouloir transférer un maximum d'emplois à Reconvilier et espérait limiter l'impact de la réorganisation à environ 35 sur les 54 employés à Dornach. Les dernières opérations de finition sur le site soleurois se termineront à la fin du mois. /ATS-los


