Une voiture finit dans les arbres entre Alle et Vendlincourt

Perte de maîtrise et grosse frayeur sur la route entre Alle et Vendlincourt lundi en fin d'après-midi. Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule et terminé sa course dans les arbres. Selon la police cantonale jurassienne, l’accident s’est produit lundi 6 octobre 2025 vers 16h40. Pour une raison encore indéterminée, la voiture a dévié de sa trajectoire avant de heurter des arbres en bordure de chaussée. Le conducteur et sa passagère ne sont pas blessés et ont pu s’extraire seuls de l’habitacle.

L’intervention a mobilisé une patrouille de police, deux dépanneuses et le Service des infrastructures pour sécuriser les lieux et dégager le véhicule. La circulation a été perturbée environ une heure, gérée en alternance le temps des opérations. Une enquête doit préciser les circonstances exactes de la perte de maîtrise. Les autorités rappellent aux usagers d’adapter leur vitesse et de rester attentifs sur ce tronçon boisé, où la chaussée peut surprendre. /comm-tna