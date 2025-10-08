L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

Nouveau terrain de jeu pour les entreprises. Un accord de libre-échange avec l’Inde est entré en vigueur le 1er octobre. Cela signifie que l’accès à ce marché est facilité pour de nombreux produits comme les machines, les montres ou le pharmaceutique. Des avantages douaniers, mais aussi une meilleure sécurité juridique sont garantis, selon le Secrétariat d’État à l’économie. L’annonce est bienvenue après plus de deux ans de baisses d’entrées de commandes et les récents 39% de droits de douane américains. L’inde, « avec une population de 1,4 milliard de personnes, une classe moyenne qui grandit et un marché qui affiche une croissance de plus de 6 % par année », est un véritable marché d’avenir selon Yves Bugmann, président de la Fédération de l’industrie horlogère (FH).