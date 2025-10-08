La photographie de rue mise en lumière à Delémont

Le photographe Jean-Michel Probst expose ses clichés dès ce vendredi à l’Atelier d’art Samia ...
La photographie de rue mise en lumière à Delémont

Le photographe Jean-Michel Probst expose ses clichés dès ce vendredi à l’Atelier d’art Samia Artho. Il tente, à travers ses photos, d’immortaliser ce qui caractérise la vie urbaine.

Jean-Michel Probst peaufine les détails de son exposition. (Photo : Jean-Marc Steiner). Jean-Michel Probst peaufine les détails de son exposition. (Photo : Jean-Marc Steiner).

La photographie de rue est à l’honneur dès ce vendredi à l’Atelier d’art Samia Artho à Delémont. Jean-Michel Probst expose ses clichés au travers d’une exposition qui se tiendra jusqu’au 9 novembre. Le photographe aime capturer ce qu’il se passe dans la rue. Il était l’invité de « La Matinale » ce mercredi pour en parler. « Il y a des vues de Delémont, quelques phases de lune et d’autres images de fête », raconte-t-il. L’artiste est fasciné par la photographie de rue. « On peut avoir un petit appareil et on peut capturer en peu de temps ce qui peut se passer », explique Jean-Michel Probst.

Jean-Michel Probst : « On peut capturer en peu de temps ce qui peut se passer. »

Ecouter le son

S’intéresser à Delémont était comme une évidence pour lui. Il voulait sortir des photos que l’on voit habituellement de Tokyo, de Chicago, de Paris ou encore de New York. « Il n’y a jamais rien sur Delémont donc je me suis dit qu’il fallait s’y mettre », rigole-t-il. Cette ville s’y prête parfaitement, selon lui. « On peut être heureux dans une ville de 13'000 habitants d’avoir une église comme St-Marcel qui a quelques siècles et des bâtiments qui sont proches de la gare qui reflètent une certaine modernité. Je trouve cela fascinant d’avoir tout ça dans une si petite ville », raconte l’animateur de RFJ. Il aura donc l’occasion de faire découvrir tout cela au public dès vendredi à partir de son vernissage qui aura lieu à 18h. /lge


