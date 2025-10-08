La photographie de rue mise en lumière à Delémont

S’intéresser à Delémont était comme une évidence pour lui. Il voulait sortir des photos que l’on voit habituellement de Tokyo, de Chicago, de Paris ou encore de New York. « Il n’y a jamais rien sur Delémont donc je me suis dit qu’il fallait s’y mettre », rigole-t-il. Cette ville s’y prête parfaitement, selon lui. « On peut être heureux dans une ville de 13'000 habitants d’avoir une église comme St-Marcel qui a quelques siècles et des bâtiments qui sont proches de la gare qui reflètent une certaine modernité. Je trouve cela fascinant d’avoir tout ça dans une si petite ville », raconte l’animateur de RFJ. Il aura donc l’occasion de faire découvrir tout cela au public dès vendredi à partir de son vernissage qui aura lieu à 18h. /lge