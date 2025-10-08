Un spectacle avec le lac de Lucelle

La conteuse Isabelle Laville et la comédienne Fanny Sabuco ont créé un spectacle autour et ...
Un spectacle avec le lac de Lucelle

La conteuse Isabelle Laville et la comédienne Fanny Sabuco ont créé un spectacle autour et avec le lac de Lucelle.

La Fondation du lac de Lucelle propose le spectacle « Crépuscule Luce Elles » samedi à 17h51. La Fondation du lac de Lucelle propose le spectacle « Crépuscule Luce Elles » samedi à 17h51.

C’est un spectacle inédit qui est proposé samedi à Lucelle. La Fondation du lac de Lucelle propose « Crépuscule Luce Elles ». Dans le cadre de la mise en valeur de cette réserve naturelle, la conteuse Isabelle Laville a imaginé une déambulation entre « terre et eau, rêve et réalité, jour et nuit ». Un spectacle donné en plein air où le lac est partie prenante, tout comme la météo qui devient acteur de la représentation. « On a réalisé ce spectacle avec le lac », relève Isabelle Laville. « Ce spectacle a été fait sur place. On a passé des heures avec la comédienne Fanny Sabuco. » « On est parti d’un conte qui parle de rêve et de réalité », complète l’artiste. L’unique représentation se déroulera samedi à 17h51, à « l’heure où le jour bascule vers la nuit ». Le nombre de places est limité à 60. Informations à retrouver ici. /ncp

Isabelle Laville : « Crépuscule, ça en dit déjà un petit peu sur l’ambiance. »

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Voiture en panne dans le tunnel du Mont-Terri

Voiture en panne dans le tunnel du Mont-Terri

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 16:27

Gaza: les derniers membres de la flottille suisse sont rentrés

Gaza: les derniers membres de la flottille suisse sont rentrés

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 16:27

Une motion pour améliorer la communication dans les écoles du canton

Une motion pour améliorer la communication dans les écoles du canton

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 14:23

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 14:05

Articles les plus lus

Une étude invite l’horlogerie suisse à explorer de nouveaux marchés

Une étude invite l’horlogerie suisse à explorer de nouveaux marchés

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 11:55

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Indemnités pour le chômage partiel prolongées jusqu'à deux ans

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 14:05

Une motion pour améliorer la communication dans les écoles du canton

Une motion pour améliorer la communication dans les écoles du canton

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 14:23

Un spectacle avec le lac de Lucelle

Un spectacle avec le lac de Lucelle

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 14:53