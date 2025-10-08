C’est un spectacle inédit qui est proposé samedi à Lucelle. La Fondation du lac de Lucelle propose « Crépuscule Luce Elles ». Dans le cadre de la mise en valeur de cette réserve naturelle, la conteuse Isabelle Laville a imaginé une déambulation entre « terre et eau, rêve et réalité, jour et nuit ». Un spectacle donné en plein air où le lac est partie prenante, tout comme la météo qui devient acteur de la représentation. « On a réalisé ce spectacle avec le lac », relève Isabelle Laville. « Ce spectacle a été fait sur place. On a passé des heures avec la comédienne Fanny Sabuco. » « On est parti d’un conte qui parle de rêve et de réalité », complète l’artiste. L’unique représentation se déroulera samedi à 17h51, à « l’heure où le jour bascule vers la nuit ». Le nombre de places est limité à 60. Informations à retrouver ici. /ncp
Un spectacle avec le lac de Lucelle
La conteuse Isabelle Laville et la comédienne Fanny Sabuco ont créé un spectacle autour et ...
RFJ
