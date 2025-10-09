Budget 2026 de Moutier : recommandations des partis

Dans dix jours, la population de Moutier se rendra aux urnes. Elle est appelée à voter son budget 2026 le 19 octobre prochain. La cité prévôtoise prévoit un déficit pour sa première année de fonctionnement dans le Canton du Jura. Elle table notamment sur une perte qui se situera aux environs de 950'000 francs. La quotité d’impôt a également été élevée à 2.3. Elle est plus importante que celle de 1.94 sous le régime bernois. Tour d’horizon des mots d’ordre donnés par les partis politiques de la Ville de Moutier.

L’Entente jurassienne invite la population de Moutier à approuver ce budget 2026. Les partis autonomistes réunis sous cette étiquette (PSA/Le Centre/Rauraque/RPJ/PCSI) soutiennent « sans condition » le projet présenté par la Municipalité de la ville prévôtoise. Ils tiennent notamment à rappeler que les quotités fiscales bernoises et jurassiennes ne peuvent pas être comparées directement, les deux systèmes présentant des structures totalement différentes. L’Entente jurassienne ajoute également que même si un déficit est prévu pour l’année prochaine, un retour à l’équilibre est programmé d’ici 2030. Elle parle également d’un document « fiable, transparent et tourné vers l’avenir ». Les Jeunes progressistes de gauche appellent aussi la population à dire oui même si quelques points de fonds restent discutables.





L'UDC laisse la liberté de vote

L’UDC de Moutier reconnait de son côté que l’adoption de ce budget constituerait « un cadre de travail indispensable pour accompagner la transition de la commune vers le régime jurassien ». Il exprime quelques réserves sur plusieurs points comme « l’augmentation des dépenses de sécurité sans garantie d’une amélioration tangible de la protection de la population » ou « un optimisme jugé excessif concernant les prévisions de recettes fiscales ». La section prévôtoise estime donc que « certaines projections comportent des incertitudes et devront être réévaluées au fil de l’exercice ». Pour ces raisons, l’UDC de Moutier a décidé de laisser la liberté de vote.

Moutier à Venir appelle finalement à refuser le budget. S’il souligne le travail fourni, le parti craint une hausse d’impôt pour un bon nombre de contribuables. /comm-fwo