La nouvelle saison du Laaf-Théâtre démarre ce vendredi. Imitateurs, humoristes et autres artistes ...
Une saison du Laaf-Théâtre placée sous le signe de l’humour

Olivier Lejeune, Pierre Aucaigne, l’imitateur Laurent Chantemerle et d’autres humoristes seront sur la scène du Laaf-Théâtre à Courtételle. C’est donc une nouvelle saison placée sous le signe du rire qui va commencer dès ce vendredi 10 octobre avec un spectacle d’Olivier Lejeune. Pierre-André Rossé, connu sous le nom de Ropiane est artiste, mais surtout programmateur de ce petit Café-Théâtre depuis presque 20 ans. Son but est de présenter des artistes de qualité, et de faire découvrir des humoristes qui feront les grandes scènes de demain. Selon lui, l’humour évolue. « Actuellement, le standup est la grande mode », explique-t-il. Ropiane n’hésite pas à se rendre dans différents festivals pour dénicher de nouveaux talents qui, selon lui, ont pour beaucoup déjà entendu parler du Laaf-Théâtre. « On a accueilli plus de 250 artistes et ils parlent entre eux », raconte-t-il. Pierre-André Rossé se réjouit de cette nouvelle programmation, lui qui aime « rire de tout ». /jmp-lge

Ropiane : « On reste des éternels gamins. On rit de tout. »

Ecouter le son


 

