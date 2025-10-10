Des changements pour la Délégation jurassienne à la Loterie romande

En collaboration avec le Département Exploitation de la Loterie romande à Lausanne, le site internet www.entraide.ch est désormais remplacé par le nouveau site internet www.soutien-loro.ch. Ce dernier facilite le parcours des demandeurs de contribution et réunit les différents organes de répartition des bénéfices de la Loterie romande (utilité publique et sport) sur un site commun. Il permet d’obtenir notamment les différentes informations sur les projets éligibles et les documents à déposer auprès des organes cantonaux de répartition des bénéfices de la Loterie romande.

La Délégation jurassienne à la Loterie romande a développé, en collaboration avec son homologue neuchâteloise, une plateforme digitale permettant de soumettre les demandes de soutien financier en ligne et en toute simplicité. Elle offre l’avantage de supprimer l’usage du papier et de faciliter les échanges entre le bénéficiaire et la Délégation. La nouvelle plateforme sera fonctionnelle dès le 15 octobre 2025. Dès à présent, les associations ou fondations qui souhaitent déposer une requête de soutien financier doivent d’abord s’adresser au secrétariat de la Délégation par téléphone au 032 420 52 16 ou via courriel à l’adresse jura@soutien-loro.ch pour obtenir leur code d’accès. Le secrétariat apportera son soutien aux personnes qui pourraient rencontrer des difficultés liées à ce nouveau processus.





Dépôt des requêtes pour les Prévôtois

Les associations et fondations de Moutier ont la possibilité de solliciter des contributions financières en déposant un dossier à partir du 15 octobre 2025, pour autant que le projet en question se déroule en 2026. Aucun versement ne pourra toutefois être effectué avant le 1er janvier 2026. Les associations et fondations concernées doivent d’abord s’adresser au secrétariat de la Délégation pour obtenir leur code d’accès à la plateforme informatique. Toute demande de soutien financier doit parvenir à la Délégation jurassienne à la Loterie romande quatre mois avant le début du projet qui fait l’objet de la requête. /rce-comm