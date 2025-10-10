Du gibier provoque des dégâts au cimetière de Fontenais

La police s’est déplacée cette semaine après avoir reçu un signalement. Il s’est avéré que ...
La police s’est déplacée cette semaine après avoir reçu un signalement. Il s’est avéré que les dommages n’ont pas été causés par des humains.

Le gibier a notamment retourné de la terre et des fleurs.  Le gibier a notamment retourné de la terre et des fleurs. 

Des craintes de profanations au cimetière de Fontenais se sont finalement avérées infondées. La police s’est déplacée cette semaine sur le site après avoir été informée de dégâts sur plusieurs tombes. Le garde-faune a également été mobilisé et les investigations ont montré que les dommages avaient été causés par du gibier, selon le maire, Victor Egger. Des sangliers ont apparemment creusé dans des endroits où il y avait de la terre fraîche. Ils ont également renversé des pots de fleurs et piétiné certaines plantes. Le maire souligne que les animaux ont pu entrer dans l’enceinte du cimetière, car le portail avait été laissé ouvert. Selon lui, les employés de la commune ont remis le site en état ce vendredi après-midi. /alr


 

