Un « Goumathlon » pour favoriser les rencontres transfrontalières

Les forêts qui bordent le Doubs ont revêtu leurs couleurs d’automne, et c’est ce spectacle qui a donné à Jeanne-Marie Taillard, ancienne maire de Goumois France, l’idée d’inciter la population à se rencontrer. Ainsi est né le « Goumathlon », une manifestation organisée par trois associations des deux rives de la localité, et qui se tiendra ce samedi 11 octobre.

Différents itinéraires de balades ont été imaginés, à parcourir à pied, à vélo ou en kayak, pour favoriser les échanges binationaux et faire découvrir le patrimoine naturel et historique de Goumois aux visiteurs extérieurs. « Il ne s’agit pas d’une compétition sportive », précise l’ancienne maire. Sur inscription, les participants recevront les plans des balades, un billet de tombola et un abécédaire conçu par Jeanne-Marie Taillard, véritable mémoire vivante de la localité. Elle y présente l’histoire de différents lieux emblématiques, quoique méconnus de Goumois.