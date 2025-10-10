Un « Goumathlon » pour favoriser les rencontres transfrontalières

Trois associations du village franco-suisse organisent ce samedi une journée de balades, à ...
Un « Goumathlon » pour favoriser les rencontres transfrontalières

Trois associations du village franco-suisse organisent ce samedi une journée de balades, à pied, à vélo ou en kayak, pour aller à la rencontre de l’autre.

L'automne colore les rives du Doubs à Goumois. L'automne colore les rives du Doubs à Goumois.

Les forêts qui bordent le Doubs ont revêtu leurs couleurs d’automne, et c’est ce spectacle qui a donné à Jeanne-Marie Taillard, ancienne maire de Goumois France, l’idée d’inciter la population à se rencontrer. Ainsi est né le « Goumathlon », une manifestation organisée par trois associations des deux rives de la localité, et qui se tiendra ce samedi 11 octobre.

Différents itinéraires de balades ont été imaginés, à parcourir à pied, à vélo ou en kayak, pour favoriser les échanges binationaux et faire découvrir le patrimoine naturel et historique de Goumois aux visiteurs extérieurs. « Il ne s’agit pas d’une compétition sportive », précise l’ancienne maire. Sur inscription, les participants recevront les plans des balades, un billet de tombola et un abécédaire conçu par Jeanne-Marie Taillard, véritable mémoire vivante de la localité. Elle y présente l’histoire de différents lieux emblématiques, quoique méconnus de Goumois.

Jeanne-Marie Taillard : « Les côtés discrets et un peu mythiques de Goumois »

Ecouter le son

Jeanne-Marie Taillard a fabriqué elle-même les petits poissons qui distingueront les visiteurs inscrits au « Goumathlon ». Jeanne-Marie Taillard a fabriqué elle-même les petits poissons qui distingueront les visiteurs inscrits au « Goumathlon ».

Les inscriptions seront ouvertes dès 9h30 à la base de canoë de Goumois Evasion, côté français. /lad


 

Actualités suivantes

De nouveaux bulletins erronés découverts à Courrendlin

De nouveaux bulletins erronés découverts à Courrendlin

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 11:40

Des changements pour la Délégation jurassienne à la Loterie romande

Des changements pour la Délégation jurassienne à la Loterie romande

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 10:50

« Le monde en cause » : une étape majeure pour la fin de la guerre à Gaza

« Le monde en cause » : une étape majeure pour la fin de la guerre à Gaza

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 10:14

« L’autre revue de presse » : la France, championne du recyclage !

« L’autre revue de presse » : la France, championne du recyclage !

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 10:14

Articles les plus lus

L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 13:56

Un quatuor d'artistes récompensé par la FARB

Un quatuor d'artistes récompensé par la FARB

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 15:16

La crèche aux 5 sens, une aubaine pour le tourisme jurassien

La crèche aux 5 sens, une aubaine pour le tourisme jurassien

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 16:41

Le casse-tête des déchets encombrants

Le casse-tête des déchets encombrants

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 18:33