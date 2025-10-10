Un Sommet de l’élevage en tant que créateur de contenu

Un Sommet de l'élevage sans bovins

Le Sommet de l’élevage est aussi l’occasion de rencontrer et de discuter avec d’autres agriculteurs. « L’atmosphère est super bonne ! » s’exclame l’agriculteur de Lajoux qui n’a pas hésité à échanger sur les manières de faire, tant au niveau de l’élevage que des machines. Le partage et la transmission des expériences, ainsi que des connaissances de professionnels venus de différents pays, représentent des plus-values : « On peut prendre du bon de chez eux et eux peuvent prendre du bon de chez nous », note Jérémie Gerber qui relève avoir également échangé sur les problématiques actuelles que rencontre le monde agricole. La dermatose nodulaire en fait partie. La présence de la maladie, plus présente en France que chez nous, explique l'absence de bovins cette année au salon. « C’est important de pouvoir discuter avec les agriculteurs des autres pays pour pouvoir trouver des solutions et se rassurer entre nous », estime enfin le Jurassien. Le Sommet de l’élevage a débuté mardi et se termine ce vendredi à Clermont-Ferrand. /ech