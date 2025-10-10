Un Sommet de l’élevage en tant que créateur de contenu

Jérémie Gerber a participé durant deux jours au Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand. L’agriculteur de Lajoux avait pour mission de créer des vidéos notamment pour une marque de tracteurs.
Participer au Sommet de l’élevage en France à Clermont-Ferrand en tant qu’influenceur. C’est ce qu’a vécu l’agriculteur de Lajoux Jérémie Gerber qui a pris part jeudi et vendredi au plus grand rassemblement européen consacré aux métiers de l’agriculture et de l’élevage. C’est la première fois que le Jurassien participait à ce salon annuel aux dimensions impressionnantes : environ 220'000 mètres carrés d’exposition et plus de 1'700 exposants de plus de cent pays. Il devait créer du contenu et des vidéos, notamment pour une marque de tracteurs pour laquelle il est ambassadeur. Une casquette différente pour Jérémie Gerber : « On interroge plutôt les gens de la marque et un peu moins les agriculteurs. On a davantage ce rôle d’aller chercher des informations, de créer du contenu par rapport aux marques présentes sur le salon » explique « l’agri-Youtubeur », comme se définit avec humour le Jurassien.
Entretien avec Jérémie Gerber
Un Sommet de l'élevage sans bovins
Le Sommet de l’élevage est aussi l’occasion de rencontrer et de discuter avec d’autres agriculteurs. « L’atmosphère est super bonne ! » s’exclame l’agriculteur de Lajoux qui n’a pas hésité à échanger sur les manières de faire, tant au niveau de l’élevage que des machines. Le partage et la transmission des expériences, ainsi que des connaissances de professionnels venus de différents pays, représentent des plus-values : « On peut prendre du bon de chez eux et eux peuvent prendre du bon de chez nous », note Jérémie Gerber qui relève avoir également échangé sur les problématiques actuelles que rencontre le monde agricole. La dermatose nodulaire en fait partie. La présence de la maladie, plus présente en France que chez nous, explique l'absence de bovins cette année au salon. « C’est important de pouvoir discuter avec les agriculteurs des autres pays pour pouvoir trouver des solutions et se rassurer entre nous », estime enfin le Jurassien. Le Sommet de l’élevage a débuté mardi et se termine ce vendredi à Clermont-Ferrand. /ech