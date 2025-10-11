Antonio Rodriguez sur la route de la crise, de la Galice au Jura

Antonio Rodriguez parcourt les ravages de la crise financière de 2008 dans un livre. Le journaliste delémontain d’origine galicienne vient de publier un ouvrage qui s’intitule : « Les chemins de la colère ». Il a construit son livre comme un road trip à travers la crise économique qui le mène de la Galice espagnole au Jura, via la France. Antonio Rodriguez présente ainsi les témoignages de victimes des conséquences de l’effondrement financier qui a suivi la faillite de la banque Lehman Brothers aux Etats-Unis. Le journaliste qui travaille à l’Agence France-Presse (AFP) a été confronté directement aux effets de la crise financière de 2008 lorsqu’il a constaté qu’une nouvelle génération de Galiciens a été forcée à émigrer, comme celle de ses parents dans les années 60. « Je me suis rendu compte que les Galiciens étaient obligés de reprendre la même route et cela m’a mis hors de moi », confie Antonio Rodriguez. Le journaliste a également construit son récit autour du livre de John Steinbeck « Les raisins de la colère » qui évoque la crise de 1929. « Ceux qui paient les pots cassés, ce sont toujours les mêmes : les classes moyennes, les salariés, les émigrés et les retraités », analyse Antonio Rodriguez.

