C’est ici à La Chaux-de-Fonds que va pousser la forêt comestible urbaine la plus haute d’Europe

Après le passage de la tempête de juillet 2023, La Chaux-de-Fonds continue de reverdir et de se réinventer. La Métropole horlogère va bientôt accueillir la forêt comestible urbaine la plus haute d’Europe. Elle est en train de prendre vie à côté du parc du Paddock, grâce à l’association les Jardins du Mycélium. Après la plantation de neuf spécimen en test l’an dernier, la forêt sera officiellement inaugurée le 18 octobre en plantant un nouvel arbre. En tout, 900 plantes sont prévues sur 3000 mètres carrés, dont 300 arbres et arbustes. La Ville prête son terrain et participe au projet.

« Une forêt comestible est pensée comme nourricière, on imagine que tout ce qu’on va y planter pourra nourrir l’être humain : les feuilles, les jeunes pousses, les fruits. Une ‘simple’ forêt, elle, peut contenir des éléments toxiques », explique Florian Candelieri, l’initiateur du projet.





« On va pouvoir tester des trucs assez fun ! »



« Cette année, on va planter des grands arbres, qui [à terme] feront entre 20 et 30 mètres. Et ensuite, pour permettre à l’ensoleillement d’être accessible à toutes les différentes strates, de manière graduelle, on va planter de plus petits arbres, arbustes, jusqu’à la strate herbacée et aux racines », détaille Florian Candelieri. La forêt sera composée d’environ « 20% d’espèces exotiques ». « On va pouvoir tester tout un tas d’essences, en anticipant les évolutions du climat, des trucs assez fun comme par exemple la noix de pécan. »