Le soleil pour la Route de la Tête de Moine

La 18e édition de la manifestation destinée à mettre en avant les qualités du cheval franches-montagnes s’est tenue ce samedi à Saignelégier.

Le soleil a accompagné les équipes qui ont pris part à la Route de la Tête de Moine (photo: Route de la Tête de Moine). Le soleil a accompagné les équipes qui ont pris part à la Route de la Tête de Moine (photo: Route de la Tête de Moine).

Le soleil s’est invité ce samedi sur la 18e édition de la Route de la Tête de Moine. La manifestation dont le but vise à présenter les diverses qualités du cheval franches-montagnes s’est déroulée dans les environs de la Halle-Cantine de Saignelégier. Elle a réuni treize équipes, soit deux de moins que l’an dernier. Plusieurs épreuves étaient au programme, soit le gymkhana, le changement rapide d’attelage, la maniabilité, la traction, le débardage et le slalom-relais. La victoire est revenue à l’équipe « Les amis du Friby » de Crémines qui a devancé « Apéro aux morilles » de Saignelégier et « Les hélices » du Noirmont. La manifestation était mise sur pied par les syndicats d’élevage chevalin de Bellelay, des Franches-Montagnes, du Haut-Plateau Montagnard et de Tramelan Erguël. /fco 


