Deux blessés légers dans un accident à Bassecourt

Deux voitures sont entrées en collision samedi après-midi à la sortie de l'A16 à Bassecourt ...
Deux voitures sont entrées en collision samedi après-midi à la sortie de l’A16 à Bassecourt, à la hauteur du cédez-le-passage.

L'accident s'est produit à la sortie de l'A16 à Bassecourt, à la hauteur du cédez-le-passage (photo: police cantonale jurassienne). L'accident s'est produit à la sortie de l'A16 à Bassecourt, à la hauteur du cédez-le-passage (photo: police cantonale jurassienne).

Un accident a fait deux blessés légers samedi après-midi, vers 13h, à la sortie de l’A16 à Bassecourt. Les faits ont eu lieu à la hauteur du cédez-le-passage. Un véhicule qui quittait l’autoroute est entré en collision avec une voiture qui se dirigeait vers Bassecourt. Une voiture s’est retrouvée sur le toit, au milieu de la chaussée, ce qui a entravé l’accès à l’autoroute. Une ambulance a été mandatée sur place pour procéder à un contrôle médical sur les deux personnes qui ont été « très légèrement blessées », indique la police cantonale jurassienne qui est intervenue sur les lieux avec deux patrouilles. La jonction de l’A16 a été fermée pendant deux heures environ et une déviation a été mise en place. /comm-fco 


Actualisé le

 

