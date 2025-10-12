Deux blessés légers dans un accident à Bassecourt

Un accident a fait deux blessés légers samedi après-midi, vers 13h, à la sortie de l’A16 à Bassecourt. Les faits ont eu lieu à la hauteur du cédez-le-passage. Un véhicule qui quittait l’autoroute est entré en collision avec une voiture qui se dirigeait vers Bassecourt. Une voiture s’est retrouvée sur le toit, au milieu de la chaussée, ce qui a entravé l’accès à l’autoroute. Une ambulance a été mandatée sur place pour procéder à un contrôle médical sur les deux personnes qui ont été « très légèrement blessées », indique la police cantonale jurassienne qui est intervenue sur les lieux avec deux patrouilles. La jonction de l’A16 a été fermée pendant deux heures environ et une déviation a été mise en place. /comm-fco

