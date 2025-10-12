Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Laurent Pignot, porte-parole du TCS, donne quelques conseils à l’heure de passer aux pneus ...
Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Laurent Pignot, porte-parole du TCS, donne quelques conseils à l’heure de passer aux pneus d’hiver.

Avec l'automne arrive le changement de pneus (photo ldd) Avec l'automne arrive le changement de pneus (photo ldd)

Avec le thermomètre qui peut parfois frôler les zéros degrés le matin, le moment est venu de troquer ses pneus d'été contre ceux d'hiver. En Suisse, le changement n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. En cas d'accident, l'assurance peut se retourner contre vous et refuser de prendre en charge les dégâts. Les pneus devraient être changés en octobre et en avril, mais pour la région, il y a des recommandations spécifiques : « Il est possible de monter les pneus d'hiver déjà en septembre si les températures chutent et en cas de premières gelées », indique le porte-parole du Touring Club Suisse. Autre spécificité à prendre en compte dans la région : dans certaines régions de France voisine, les pneus d'hiver sont obligatoires à partir du 1er novembre. 

Laurent Pignot : « Etant donné les températures assez basses, il faut changer peut-être un peu plus tôt les pneus. »

« Au moment de changer ses pneus, il ne faut pas choisir n'importe lesquels », indique encore Laurent Pignot. En effet, le Touring Club Suisse a analysé une trentaine de pneus d'hiver. Onze d'entre eux ne passent pas le test, ce sont aussi les moins chers. Les distances de freinages de 80 à 0 km/heure s'allongent considérablement avec des pneus de moins bonne qualité. /los


 

