Il est l'heure de changer les pneus de la voiture

Avec le thermomètre qui peut parfois frôler les zéros degrés le matin, le moment est venu de troquer ses pneus d'été contre ceux d'hiver. En Suisse, le changement n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. En cas d'accident, l'assurance peut se retourner contre vous et refuser de prendre en charge les dégâts. Les pneus devraient être changés en octobre et en avril, mais pour la région, il y a des recommandations spécifiques : « Il est possible de monter les pneus d'hiver déjà en septembre si les températures chutent et en cas de premières gelées », indique le porte-parole du Touring Club Suisse. Autre spécificité à prendre en compte dans la région : dans certaines régions de France voisine, les pneus d'hiver sont obligatoires à partir du 1er novembre.

