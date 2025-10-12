Monseigneur Denis Theurillat de retour au bercail

Monseigneur Denis Theurillat s’est installé dans ses nouvelles fonctions au début du mois dans le Jura. L’évêque émérite âgé de 75 ans a ainsi fait son retour dans le canton après en avoir été éloigné pendant 25 ans. Denis Theurillat s’est établi à la cure de Lorette, à Porrentruy, et fait désormais partie de l’équipe de l’espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs. Le natif d’Epauvillers a précédemment été évêque auxiliaire du diocèse de Bâle pendant 21 ans avant d’être aumônier au couvent des sœurs de Baldegg, dans le canton de Lucerne, durant 4 ans. Il voit ainsi lui être attribuée une nouvelle mission, notamment à la chapelle de Lorette, un haut lieu du culte marial dans le Jura. « Il y a trois mots, trois réalités qui façonnent mes journées : la solitude, la prière et la rencontre », indique Denis Theurillat pour évoquer sa présence à Notre-Dame-de-Lorette qui consiste à accueillir les pèlerins. « Je me lève le matin mais, dans le fond, je ne sais pas ce dont sera fait la journée », souligne l’évêque émérite. Denis Theurillat célèbre une messe par semaine dans le sanctuaire marial bruntrutain. La chapelle était « pleine comme un œuf » pour sa première messe mardi dernier et l’évêque émérite confie avoir vécu « un beau moment ». La tâche de Denis Theurillat ne se limite toutefois pas à Notre-Dame-de-Lorette puisqu’il peut également officier dans les autres villages de l’Espace pastoral Ajoie-Clos du Doubs, selon les demandes.

