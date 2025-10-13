Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

C’est l’un des effets collatéraux après la destruction du bancomat en Vieille Ville de Delémont. La Petite Chocolaterie a été touchée par l’explosion d’un distributeur d’argent situé juste à côté du magasin à la rue du 23-Juin dans la nuit de samedi à dimanche (lien). Les murs de l’établissement se sont effondrés. Une couche de poussière s’est répandue dans l’ensemble du local et même jusqu’au laboratoire. Les commerçants ont dû jeter plus de 100 kg de chocolat et vider le magasin dans son entièreté. « Ça fait vraiment mal au cœur de voir son travail massacré, au final pour rien du tout », explique la propriétaire de la Petite Chocolaterie Emmanuelle Lieber.