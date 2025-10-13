Dégâts collatéraux pour La Petite Chocolaterie

La Petite Chocolaterie, un commerce de la vieille ville de Delémont, a subi les conséquences ...
La Petite Chocolaterie, un commerce de la vieille ville de Delémont, a subi les conséquences de l’explosion du bancomat dans la nuit de samedi à dimanche. Une partie du magasin a été détruite.

Les murs de La Petite Chocolaterie se sont effondrés lors de l'explosion du bancomat survenue en vieille ville de Delémont ce dimanche.

C’est l’un des effets collatéraux après la destruction du bancomat en Vieille Ville de Delémont. La Petite Chocolaterie a été touchée par l’explosion d’un distributeur d’argent situé juste à côté du magasin à la rue du 23-Juin dans la nuit de samedi à dimanche (lien). Les murs de l’établissement se sont effondrés. Une couche de poussière s’est répandue dans l’ensemble du local et même jusqu’au laboratoire. Les commerçants ont dû jeter plus de 100 kg de chocolat et vider le magasin dans son entièreté. « Ça fait vraiment mal au cœur de voir son travail massacré, au final pour rien du tout », explique la propriétaire de la Petite Chocolaterie Emmanuelle Lieber.

Emmanuelle Lieber : « C'est le travail de plusieurs mois qui passe à la trappe en cinq secondes. »

Ecouter le son

La boutique est actuellement fermée afin de remettre les choses en place. Contactée ce lundi matin par RFJ, la police indique que les malfrats seraient visiblement repartis bredouille de cette attaque. L’enquête en cours pourra définitivement répondre à cette question. /fwo

Plus de 100kg de chocolat ont dû être jetés. (Photo : Instagram / La Petite Chocolaterie) Plus de 100kg de chocolat ont dû être jetés. (Photo : Instagram / La Petite Chocolaterie)


 

