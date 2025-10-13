Les droits de douane fragilisent l'économie jurassienne

La taxe américaine de 39% se répercuteront sur de nombreux pans de l’économie jurassienne. « Le risque de licenciements massifs demeure bien présent », indique le Gouvernement dans une réponse à une question écrite d’Anael Lovis (PLR).

Le recul des exportations à destination des Etats-Unis pourrait se traduire par une baisse des recettes fiscales des entreprises et des personnes physiques. Cette érosion des ressources publiques intervient alors que les besoins de soutien aux entreprises et d’accompagnement social s’accroissent.

Les droits de douane ont aussi des effets collatéraux: des secteurs comme la restauration, l’hôtellerie, le commerce de proximité ou l’événementiel pourraient constater une diminution de la clientèle et du chiffre d’affaires, relève le Gouvernement dans sa réponse publiée récemment à une question écrite du député Anael Lovis (PLR).





Equilibres menacés

Les activités de sponsoring dans les domaines sportif, culturel et associatif pourraient pâtir d'un désengagement des entreprises, affaiblissant la vitalité sociale et communautaire du Jura. Pour le Gouvernement, les droits de douane fragilisent l’ensemble des équilibres économiques, sociaux et fiscaux du canton.

Les impacts sur les entreprises jurassiennes sont indéniables. Leur compétitivité s’affaiblit face à des concurrents qui bénéficient de conditions plus favorables. « Le risque de licenciements massifs demeure bien présent et affecte directement le marché du travail, dans un canton où le chômage est déjà supérieur à la moyenne suisse », écrit l'exécutif.

Le recours à la réduction de l’horaire de travail (RHT) s’étend dans le canton du Jura: en septembre, le nombre des entreprises qui étaient autorisées à recourir à cet instrument s'élevait à 114. Cela représente plus de 4000 emplois, environ 10% de la population active. « Et ce nombre augmente de manière significative. »





Exportations aux Etats-Unis

L’économie jurassienne est fortement tournée vers l’exportation. Les ventes aux États-Unis représentent environ 18% du chiffre d’affaires à l’étranger du canton. A cela s’ajoutent les flux indirects, soit des produits fabriqués localement mais commercialisés aux Etats-Unis par l’intermédiaire d’autres cantons.

Dans l’horlogerie en particulier, une part importante des composants produits dans le Jura est assemblée puis expédiée depuis d’autres régions, tout en conservant une valeur ajoutée jurassienne. /ATS