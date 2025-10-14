Alexandre Voisard chante encore

Un nouveau recueil de poèmes d’Alexandre Voisard sort en librairie. « Incipit » paraît ce mercredi, à la date symbolique du 15 octobre, soit un an jour pour jour après la mort de l’auteur jurassien.
Le livre est tel que l’a souhaité Alexandre Voisard, puisqu’il a pu encore réfléchir lui-même à la forme qu’il voulait lui donner. Son fils, Laurent Voisard, qui l’assistait depuis plusieurs années déjà dans les processus d’édition, a fait aboutir le projet aux Editions Empreintes, à Chavannes-près-Renens (VD).
Laurent Voisard : « On a eu un peu de chance sur ce coup-là. »
Le recueil contient des poèmes très courts et est enrichi de petites vignettes en forme d’escargot, toutes uniques, dessinées par l’auteur – une fantaisie qui sert à marquer la rupture entre chaque poème. « Ce sont des poèmes très courts et très très bien maîtrisés, assez cinglants. Je pense que c’est vraiment l’aboutissement de son œuvre », nous a confié Laurent Voisard.
« Quelque chose de presque parfait. »
Les carnets laissés par le poète recèlent encore de nombreux textes inédits. Il appartient à la famille de décider comment mettre en valeur ce patrimoine. La rédaction de RFJ reviendra plus en détail sur cet aspect avec Laurent Voisard dans les éditions de ce samedi. /lad