Alexandre Voisard chante encore

Un nouveau recueil de poèmes d’Alexandre Voisard sort en librairie. « Incipit » paraît ce mercredi, à la date symbolique du 15 octobre, soit un an jour pour jour après la mort de l’auteur jurassien.

Le livre est tel que l’a souhaité Alexandre Voisard, puisqu’il a pu encore réfléchir lui-même à la forme qu’il voulait lui donner. Son fils, Laurent Voisard, qui l’assistait depuis plusieurs années déjà dans les processus d’édition, a fait aboutir le projet aux Editions Empreintes, à Chavannes-près-Renens (VD).