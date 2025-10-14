Alexandre Voisard chante encore

Un recueil posthume du poète jurassien paraît ce mercredi en librairie, un an jour pour jour ...
Un recueil posthume du poète jurassien paraît ce mercredi en librairie, un an jour pour jour après la mort de son auteur.

Un nouveau recueil de poèmes d’Alexandre Voisard sort en librairie. « Incipit » paraît ce mercredi, à la date symbolique du 15 octobre, soit un an jour pour jour après la mort de l’auteur jurassien.

Le livre est tel que l’a souhaité Alexandre Voisard, puisqu’il a pu encore réfléchir lui-même à la forme qu’il voulait lui donner. Son fils, Laurent Voisard, qui l’assistait depuis plusieurs années déjà dans les processus d’édition, a fait aboutir le projet aux Editions Empreintes, à Chavannes-près-Renens (VD).

Laurent Voisard : « On a eu un peu de chance sur ce coup-là. »

Le recueil contient des poèmes très courts et est enrichi de petites vignettes en forme d’escargot, toutes uniques, dessinées par l’auteur – une fantaisie qui sert à marquer la rupture entre chaque poème. « Ce sont des poèmes très courts et très très bien maîtrisés, assez cinglants. Je pense que c’est vraiment l’aboutissement de son œuvre », nous a confié Laurent Voisard.

« Quelque chose de presque parfait. »

Les carnets laissés par le poète recèlent encore de nombreux textes inédits. Il appartient à la famille de décider comment mettre en valeur ce patrimoine. La rédaction de RFJ reviendra plus en détail sur cet aspect avec Laurent Voisard dans les éditions de ce samedi. /lad


