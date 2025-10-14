L’Aide suisse à la montagne soutient des projets jurassiens à hauteur de 100’000 francs

L’Aide suisse à la montagne alloue 100’000 francs dans le Jura. Un soutien qui vise à « encourager la création de valeur et à la diversité économique des régions de montagne suisses », indique l’organisation dans son communiqué transmis mardi. Pas moins de 28 projets issus des régions de montagne de neuf cantons se sont vus allouer un soutien, pour un total de 1'481’000 francs en septembre. Les domaines concernés sont principalement l’agriculture (22 projets), le tourisme (5) et les arts et métiers (1). Les projets sont sélectionnés par un comité composé de trois experts bénévoles et d’un membre du Conseil de fondation. /comm-mlm