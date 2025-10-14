Octobre Rose dans le Jura mise sur un dépistage précoce

Le dossier TARDOC en négociation

Dans le Jura l’examen est gratuit, pris en charge à 90% par les assurances maladie et les 10% restants par le canton du Jura. Mais le passage au TARDOC l’an prochain oblige à renégocier les tarifs des examens médicaux dans le cadre du programme. « A la première lecture on a eu souci avec une baisse de près de 50% du remboursement de la mammographie de dépistage, explique Nathalie Fleury. Mais à ce stade on garde bon espoir qu’une solution acceptable soit trouvée entre les différentes parties. ». Un groupe de travail national négocie avec Prio Suisse.