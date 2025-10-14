Octobre Rose dans le Jura mise sur un dépistage précoce

Le dépistage du cancer du sein se fait depuis 20 ans dans le canton du Jura. La prévention est à l'honneur durant tout le mois d'octobre. En deux décennies, l'examen a permis de détecter 405 cancers.
Sauver des vies passe par un geste simple : se faire dépister à temps. Dans le Jura, Octobre Rose remet la mammographie au centre. Dans un entretien avec l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE, sa directrice Nathalie Fleury rappelle que « la mammographie reste la meilleure stratégie pour dépister le cancer du sein ». Deux Jurassiennes sur trois âgées entre 50 et 74 ans participent déjà au programme : « un bilan réjouissant », dit-elle, tout en soulignant la vigilance face aux messages approximatifs qui circulent sur les réseaux. En 20 années d'existence 65'450 mammographies ont été faites et 405 cancers ont été dépistés.
Nathalie Fleury : « La mammographie reste la meilleure stratégie pour dépister le cancer du sein. »
Le dossier TARDOC en négociation
Dans le Jura l’examen est gratuit, pris en charge à 90% par les assurances maladie et les 10% restants par le canton du Jura. Mais le passage au TARDOC l’an prochain oblige à renégocier les tarifs des examens médicaux dans le cadre du programme. « A la première lecture on a eu souci avec une baisse de près de 50% du remboursement de la mammographie de dépistage, explique Nathalie Fleury. Mais à ce stade on garde bon espoir qu’une solution acceptable soit trouvée entre les différentes parties. ». Un groupe de travail national négocie avec Prio Suisse.
« À ce stade on garde bon espoir qu’une solution acceptable soit trouvée. »
Informer, rassurer, agir
Avec 2 tiers des femmes concernées qui se font dépister, le Jura fait partie des régions les plus engagées du pays en la matière. Mais certaines femmes hésitent encore. La directrice insiste : « cet examen peut sauver des vies. Il n’est jamais trop tard pour prendre rendez-vous. L’examen permet de se rassurer si tout va bien, ou de dépister la maladie tôt, ce qui a des conséquences sur le traitement et les chances de survie. » L’association propose aussi des conférences en entreprise pour renforcer la sensibilisation et lutter contre les idées reçues. Dans la région, plusieurs actions ont lieu à l’occasion d’octobre rose, notamment le Pink Festival à Porrentruy. /tna