Trop de patates, la logistique ne suit plus

Ainsi les producteurs doivent stocker les patates dans des remorques en attendant de recevoir des palox, qui devraient arriver la semaine prochaine. En début d’année, les distributeurs et agriculteurs n’avaient pas estimé de manière assez juste la production et n’avaient pas donc anticipé, explique Jean Odiet. Si dans certaines régions les patates sont laissées en terre pour éviter d’être entreposées dans un hangar, l’agriculteur recommande de les arracher cette semaine. Les conditions sont, selon lui, très bonnes pour travailler dans les champs : « Si on attend, on ne sait pas la météo qu’on aura par la suite. Là, la terre se crible bien. On avance bien. Les patates sont propres. »





Le risque pour les pommes de terre

Les pommes de terre qui sont conditionnées dans des palox sont directement livrées chez les distributeurs et leur qualité est donc garantie. Par contre, pour celles qui sont entreposées dans des remorques, ça peut être problématique . « Si elles restent trop longtemps à la lumière ou dans des conditions pas assez froides, elles peuvent devenir vertes », explique Jean Odiet. Le producteur boncourtois souhaite éviter au maximum du gaspillage ou de la perte de culture. /ncp