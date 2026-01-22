« En boîte » : Des skis en bois fabriqués dans le Jura bernois

Simon Geiser, apprenti charpentier, a développé son entreprise de ski en bois. Ils sont fabriqués ...
« En boîte » : Des skis en bois fabriqués dans le Jura bernois

Simon Geiser, apprenti charpentier, a développé son entreprise de ski en bois. Ils sont fabriqués entre Tavannes et les Franches-Montagnes.

Pour créer ses skis artisanaux, Simon Geiser dédie 10 heures à la fabrication.

« Mon rêve depuis tout petit c’était de fabriquer ma propre marque de ski », confie Simon Geiser. Le rêve est devenu réalité il y a deux ans, alors qu’il réalisait un projet individuel de fin d’année pour sa 11e année scolaire. Les paris sont lancés, il développera trois paires de skis puis, rejoint par son papa, il concrétisera son idée de marque prénommée La Tanne.

Son entreprise est née du mélange de ses deux passions : le bois et le ski. En parallèle de son apprentissage de charpentier, Simon Geiser, fabrique ses lattes dans son petit atelier de Tavannes, en compagnie de son papa. Le bois est local et en partie découpé dans une menuiserie jurassienne. « Après 20 heures de programmation sur ordinateur, encore quelques-unes à préparer le chablon et 10 de fabrication, les skis sont enfin prêts », détaille le jeune créateur.

Simon Geiser : « Skier avec des matériaux locaux, c’est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. »

Ici, chaque paire est unique « les deux skis ne seront pas pareils vu que le bois est complètement différent », explique Simon Geiser. Trois essences sont principalement proposées aux clients : Zébrano, Noyer et Frêne. Pour lui, « c'est une fierté de pouvoir skier mes propres skis, construits avec du bois local ». /vfe


