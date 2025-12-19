Des secteurs de la route Biaufond-Les Bois pourraient passer à 30 km/h

La commune en a fait la demande au canton, alors qu’une pétition déposée l’année passée par des riverains demandait d’y limiter la circulation aux bordiers autorisés.
Les automobilistes qui empruntent la route entre Biaufond et Les Bois pourraient devoir mettre la pédale douce. La commune franc-montagnarde souhaite que cinq portions de ce tronçon passent à 30 km/h. Elle en a fait la demande au canton, qui ne s’y opposerait pas selon ses informations, mais attend une confirmation officielle. Cela concerne le passage des hameaux de Biaufond, La Vanne, Les Cerneux-Godats, Les Prailats et le Bois Français. Ces aménagements font suite au mécontentement de riverains face à l’augmentation du trafic sur cette route principalement empruntée par des travailleurs frontaliers.
Selon les derniers chiffres officiels de 2020, 350 véhicules empruntent chaque jour cette route. Jacques Riat, du Service jurassien des infrastructures, admet qu’ils seront sans doute bien plus nombreux vue l’essor de la place industrielle taignonne au prochain recensement en mars. Face à cette hausse, une pétition munie de 116 signatures a été remise à la commune durant l’été 2024. Le texte demandait que la circulation ne soit permise qu’aux bordiers autorisés durant la journée. Il a été lancé par Pierre-André Furer, habitant de La Vanne, pour des problèmes de nuisances et de sécurité. Propriétaire de la route, la commune des Bois a réagi en demandant que ces cinq secteurs qui se trouvent à proximité d’habitations passent de 50 à 30 km/h, alors que le reste est limité à 80. Autoriser la route aux seuls riverains comme le demande la pétition n’est pas envisageable pour le maire. « Le canton s’occupe de l’entretien de cette route, c’était une convention avec la commune, et si on la limite aux bordiers autorisés, le canton refuse de prendre en charge l’entretien, donc ce n’est pas possible pour des raisons financières pour la commune. La route avait été refaite avec des place d’évitement, elle est roulable sans problème », explique Gabriel Bilat.
Gabriel Bilat : « Limiter cette route aux bordiers autorisés n’est pas possible. »
Selon Jacques Riat, chef de la Section des constructions routières, il y a bien un problème de gabarit par rapport à la fréquentation, mais cela fonctionne puisque le flux est unidirectionnel aux heures de pointe sur cette route stratégique, qui est aussi une liaison intercantonale avec Neuchâtel. Les pétitionnaires évoquent, eux, une situation dangereuse pour les riverains, les cyclistes et les promeneurs, notamment aussi parce que certains automobilistes ne respectent pas les limitations. Pierre-André Furer n’est ainsi pas convaincu par ces zones à 30 km/h. « Cela va uniquement ralentir les gens dans les hameaux, si le 30 km/h est respecté, alors que bien souvent ce n’est pas le cas. Mais en dehors de ça, les automobilistes vont quand même rouler très très vite. Et cela ne va pas diminuer le trafic », regrette le riverain, qui évoque de son côté entre 700 et 800 voitures par jour.
Pierre-André Furer : « Ces zones à 30 km/h ne sont pas une bonne solution. »
Pierre-André Furer qui estime aussi que d’autres routes plus adaptées pourraient être empruntées par les travailleurs frontaliers, notamment celles qui passent par Goumois ou La Chaux-de-Fonds. La commune des Bois a, elle, décidé d’y modérer la vitesse à défaut de pouvoir y freiner la fréquentation. /emu