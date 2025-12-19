Des secteurs de la route Biaufond-Les Bois pourraient passer à 30 km/h

Les automobilistes qui empruntent la route entre Biaufond et Les Bois pourraient devoir mettre la pédale douce. La commune franc-montagnarde souhaite que cinq portions de ce tronçon passent à 30 km/h. Elle en a fait la demande au canton, qui ne s’y opposerait pas selon ses informations, mais attend une confirmation officielle. Cela concerne le passage des hameaux de Biaufond, La Vanne, Les Cerneux-Godats, Les Prailats et le Bois Français. Ces aménagements font suite au mécontentement de riverains face à l’augmentation du trafic sur cette route principalement empruntée par des travailleurs frontaliers.

Selon les derniers chiffres officiels de 2020, 350 véhicules empruntent chaque jour cette route. Jacques Riat, du Service jurassien des infrastructures, admet qu’ils seront sans doute bien plus nombreux vue l’essor de la place industrielle taignonne au prochain recensement en mars. Face à cette hausse, une pétition munie de 116 signatures a été remise à la commune durant l’été 2024. Le texte demandait que la circulation ne soit permise qu’aux bordiers autorisés durant la journée. Il a été lancé par Pierre-André Furer, habitant de La Vanne, pour des problèmes de nuisances et de sécurité. Propriétaire de la route, la commune des Bois a réagi en demandant que ces cinq secteurs qui se trouvent à proximité d’habitations passent de 50 à 30 km/h, alors que le reste est limité à 80. Autoriser la route aux seuls riverains comme le demande la pétition n’est pas envisageable pour le maire. « Le canton s’occupe de l’entretien de cette route, c’était une convention avec la commune, et si on la limite aux bordiers autorisés, le canton refuse de prendre en charge l’entretien, donc ce n’est pas possible pour des raisons financières pour la commune. La route avait été refaite avec des place d’évitement, elle est roulable sans problème », explique Gabriel Bilat.