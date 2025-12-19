Echange policier au cœur de la nuit prévôtoise

A Moutier, la police cantonale jurassienne succédera à son homologue bernoise le 31 décembre ...
A Moutier, la police cantonale jurassienne succédera à son homologue bernoise le 31 décembre à minuit précise. Un remplacement pour le moins original, au plus fort d’une manifestation qui attirera les foules en Prévôté.

La foule est attendue le 31 décembre à Moutier, pour célébrer le passage dans le canton du Jura. (Photo : archives) La foule est attendue le 31 décembre à Moutier, pour célébrer le passage dans le canton du Jura. (Photo : archives)

Les célébrations du Nouvel An à Moutier seront évidemment particulières en raison du changement de canton. Elles le seront tout spécialement pour la police. Plusieurs centaines voire milliers de personnes sont attendues en ville, et c’est dans ce contexte pour le moins hors du commun qu’à minuit pile, la police jurassienne va succéder à la police bernoise. Cette dernière sera en charge de la sécurité de la manifestation en particulier du cortège organisé entre le Forum de l’Arc et l’Hôtel de Ville. « Pour la suite, des séances communes ont déjà été menées avec nos collègues jurassiens. Tout sera fait pour que la transition se passe dans les meilleures conditions », assure le chef de la police du Jura bernois, Marc Utermann.

Marc Utermann : « La transition va se faire de la meilleure des manières »

Ecouter le son

La police cantonale jurassienne, elle, se tiendra prête à prendre le relais. Son commandant Damien Rérat souligne l’excellent état d’esprit dans lequel les opérations ont été organisées entre Bernois et Jurassiens. Les agents de police jurassiens attendront sagement aux abords de Moutier avant de prendre leurs fonctions pour la suite de la fête.

Damien Rérat : « Le passage de témoin se fera à minuit zéro zéro »

Ecouter le son

Dès le 1er janvier, les forces de l’ordre du Canton du Jura auront pris officiellement leurs quartiers dans les anciens locaux de la Police cantonale bernoise, à la rue du Château. Entre 15 et 18 gendarmes y seront logés. La signalétique sera rapidement adaptée, « mais pas à minuit précise », sourit Damien Rérat. /oza-ncp


 

