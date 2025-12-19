Echange policier au cœur de la nuit prévôtoise

Les célébrations du Nouvel An à Moutier seront évidemment particulières en raison du changement de canton. Elles le seront tout spécialement pour la police. Plusieurs centaines voire milliers de personnes sont attendues en ville, et c’est dans ce contexte pour le moins hors du commun qu’à minuit pile, la police jurassienne va succéder à la police bernoise. Cette dernière sera en charge de la sécurité de la manifestation en particulier du cortège organisé entre le Forum de l’Arc et l’Hôtel de Ville. « Pour la suite, des séances communes ont déjà été menées avec nos collègues jurassiens. Tout sera fait pour que la transition se passe dans les meilleures conditions », assure le chef de la police du Jura bernois, Marc Utermann.