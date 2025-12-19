Le Gouvernement jurassien en marche pour 2026

La photo officielle du Gouvernement jurassien pour 2026 se dévoile. Dans un message transmis vendredi, l’exécutif présente le cliché réalisé par Gaëlle Schwimmer au Centre de Recherche et de Conservation de Jurassica à Porrentruy. L'image de la photographe de Soyhières souhaite montrer « un Gouvernement résolument en marche et prêt à unir ses forces » pour la nouvelle législature 2026-2030.





Répartition des départements confirmée formellement

Lors d’une séance constitutive tenue ce vendredi, le Gouvernement jurassien a également confirmé la nouvelle répartition des départements ainsi qu’elle a été communiquée le 10 décembre. Le Gouvernement précise également avoir décidé de confier désormais la supervision de la gestion du Centre médico-psychologique au Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police en lieu et place du Département de l’économie et de la santé. /comm-tna





Répartition des délégations et représentations :

Délégation aux Affaires jurassiennes: Mme Rosalie Beuret Siess, présidente, M. Jean-Paul Lachat et M. Valentin Zuber.



Délégation aux réformes, chargée du suivi du programme Modernisation de l’Etat et du projet de redéploiement des structures communales: Mme Rosalie Beuret Siess, présidente, M. Stéphane Theurillat et M. Raphaël Ciocchi.



Délégation à l’Etat-major de conduite en cas de crise (EMCC): M. Valentin Zuber, président, M. Stéphane Theurillat et M. Jean-Paul Lachat.



Mme Rosalie Beuret Siess représentera le Jura au sein de la Conférence des gouvernements cantonaux, tandis que M. Stéphane Theurillat conserve la représentation à la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale et que M. Jean-Paul Lachat assurera celle à la Conférence des gouvernements du Nord-Ouest de la Suisse, ainsi qu’à la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur.



M. Raphaël Ciocchi reprend à M. Stéphane Theurillat la représentation au sein d’Arcjurassien.org et Arcjurassien.ch, dont le Jura assume actuellement la présidence.