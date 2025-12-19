Les instances judiciaires ont défini leurs présidences pour 2026

Les présidences des instances judiciaires pour 2026 ont été attribuées. Dans un communiqué transmis ce vendredi, la justice jurassienne indique que Pascal Chappuis sera président du Tribunal cantonal et succède à Jean Crevoisier. Nathalie Brahier sera vice-présidente. David Cuenat a été réélu à la fonction de président du Tribunal de première instance. Boris Schepard a été désigné en qualité de vice-président. Enfin Frédérique Comte demeure procureure générale pour l’année 2026. Laurent Crevoisier sera procureur général suppléant. /comm-tna