Les présidences des instances judiciaires pour 2026 ont été attribuées. Dans un communiqué transmis ce vendredi, la justice jurassienne indique que Pascal Chappuis sera président du Tribunal cantonal et succède à Jean Crevoisier. Nathalie Brahier sera vice-présidente. David Cuenat a été réélu à la fonction de président du Tribunal de première instance. Boris Schepard a été désigné en qualité de vice-président. Enfin Frédérique Comte demeure procureure générale pour l’année 2026. Laurent Crevoisier sera procureur général suppléant. /comm-tna
Les instances judiciaires ont défini leurs présidences pour 2026
La justice jurassienne a indiqué ce vendredi avoir procédé à l’élection des présidences pour ...
RFJ
