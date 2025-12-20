Des figures du Parlement ont vécu leur dernière séance

D’autres ont eu des mandats plus mouvementés, à l’instar de Raoul Jaeggi qui aura siégé sous trois étiquettes différentes, PDC, indépendant puis PVL. « C’est particulier, et j’ai siégé dans trois groupes parlementaires différents car durant la période comme indépendant, l’UDC nous avait proposé de préparer les séances avec eux, car nous n’avions plus de groupe ». Son ami Yves Gigon a vécu avec lui cette période « d’indépendance où on était une bande de potes ». Lui aussi tire sa révérence après avoir marqué les séances du Parlement par sa gouaille et son style piquant. « C’était mon style, piquer, parler vrai, être franc. Ça a pu en déranger certains, mais je crois que ça faisait aussi plaisir à d’autres », glisse l’Ajoulot.





Alain Schweingruber n’aura pas vu sa fameuse « motion 435 » réalisée

Le Parlement dit aussi au revoir à des dinosaures. André Henzelin s’en va après 15 ans de présidence de la CGF, Claude Schlüchter, spécialiste des dossiers techniques, aura tout connu. Tout comme Alain Schweingruber qui laissera même un petit héritage après avoir traversé toutes les périodes du Jura(ssique) en 27 ans cumulés de Parlement. « J’ai pratiqué tous les ministres élus depuis l’entrée en souveraineté, 24 sauf erreur ! Mais j’ai quand même une disposition testamentaire à faire pour les prochains Gouvernements : qu’ils réalisent enfin la motion n°435 que j’ai déposée voilà plus de 30 ans ! » Et vous savez ce qu’elle demande cette fameuse motion ? « Elle demandait au Gouvernement un programme de réduction des tâches de l’État, il faudrait enfin s’y mettre », s’amuse Alain Schweingruber. Il a des chances d’être exaucé, il parait que c’est au programme... /jpi